Asciende a 32 el número de muertos en un naufragio fluvial en el oeste de Nigeria

Lagos, 4 sep (EFE).- El número de personas fallecidas esta semana durante el naufragio de un barco en un río en el oeste de Nigeria ha aumentado de 29 a 32, confirmaron este jueves a EFE las autoridades.

La embarcación partió este martes de la localidad de Tungun Sule, en el estado de Níger, con destino al pueblo de Dugga cuando chocó contra un tocón de árbol en la comunidad de Gausawa, en el municipio local de Borgu, y volcó.

«Inicialmente recuperamos 29 cadáveres, incluyendo los de niños y mujeres. Hemos recuperado más, y el total de cuerpos recuperados asciende a 32», declaró a EFE por teléfono el portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Níger (NSEMA), Ibrahim Hussaini.

Hussaini añadió que las operaciones de búsqueda y rescate continúan para el posible hallazgo de más cuerpos.

Según detalló este miércoles el director general de la NSEMA de Níger, Abdullahi Baba-Arah, la embarcación había zarpado de Tugan Sule con unas noventa personas a bordo.

El naufragio se produjo hacia las 11.30 hora local (10.30 GMT) del martes y «se atribuyó a una sobrecarga» y la citada colisión, explicó Baba-Arah.

Los hundimientos de barcos, a menudo causados por la sobrecarga de las naves y la mala regulación del transporte acuático, son comunes en Nigeria, donde los pasajeros a menudo no usan chalecos salvavidas, lo que agrava la mortalidad de los accidentes.

El pasado diciembre, al menos 54 personas fallecieron en otro naufragio fluvial en el estado de Kogi, en el centro-oeste del país, mientras al menos 25 murieron en otro episodio parecido en el estado noroccidental de Sokoto este agosto. EFE

