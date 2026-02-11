Ascienden a 31 las personas muertas por el ciclón Gezani en el este de Madagascar

3 minutos

Antananarivo, 11 feb (EFE).- Ascienden a 31 las personas muertas tras la llegada del ciclón tropical Gezani a la costa este de Madagascar en la jornada del martes, según informó este miércoles la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

De acuerdo con el último balance del organismo, 36 personas resultaron heridas y al menos cuatro permanecen desaparecidas debido a los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora, que afectaron especialmente a la ciudad portuaria de Toamasina, la segunda más poblada del país insular, donde tocó tierra el ciclón.

La BNGRC indicó que el fenómeno afectó a unas 250.000 personas, de las cuales 6.870 tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que amplias zonas de la ciudad permanecen sin suministro eléctrico, cuyo restablecimiento se prevé para el domingo próximo.

La catástrofe impactó en el 80 por ciento de la ciudad, según detalló la ministra de Estado para la Refundación de Madagascar, Hanitra Razafimanantsoa, en rueda de prensa en Antananarivo, capital del país.

«El trabajo (de recuperación) es colosal, con postes y árboles caídos sobre las líneas eléctricas de Jirama (proveedor de energía en el país); restablecer el suministro eléctrico está resultando difícil», afirmó la ministra.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas informó de que múltiples carreteras se encuentran afectadas, especialmente la Nacional 2, que conecta Toamasina con la capital, debido a inundaciones y deslizamientos de tierra, e instó a la población a evitar transitar por esas zonas.

El presidente de la Refundación de la República, el coronel Mickael Randrianirina -que tomó el poder tras el golpe de Estado del 14 de octubre pasado- visitó las áreas más golpeadas por el temporal, que destruyó edificios administrativos, escuelas, universidades, hospitales y viviendas particulares.

EFE pudo desplazarse a zonas afectadas como la población rural de Bemasoandro, ubicada en el distrito de Atsimondrano, en la región de Analamanga.

Allí, el alcalde, Ranitsilo Jimmy, explicó que afrontaron el ciclón «de forma controlada» y que sufrieron inundaciones en varias zonas, sobre todo en el margen derecho del río Ikopa, el segundo más largo de Madagascar y que pasa por la capital.

«Nuestra evaluación indica que 42 familias han sido desplazadas, lo que suma un total de 166 personas», indicó el alcalde, quien lamentó que, desde el paso del ciclón Fytia el pasado 31 de enero, aún hay barrios sin agua corriente.

El ciclón tropical Fyntia atravesó el país de oeste a este, causó la muerte de 14 personas y afectó a más de 85.000 habitantes.

De camino a Mozambique

Se prevé que Gezani cruce el canal de Mozambique y toque tierra en el África austral el próximo viernes por la noche, por lo que las autoridades han activado medidas preventivas.

En Mozambique, el Instituto Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres (INGD) anunció que ha activado «una acción temprana para ciclones debido a la próxima tormenta tropical Gezani, que puede golpear el Canal de Mozambique en 72 horas, según las proyecciones del Instituto Nacional de Meteorología (INAM)».

Las autoridades mozambiqueñas han puesto en marcha medidas de prevención en varias provincias del centro y sur del país y recomendaron a la población reforzar techos, puertas y ventanas con materiales resistentes.

Asimismo, instaron a preparar un kit básico de emergencia con alimentos, ropa esencial, mantas, medicamentos, documentos de identificación y agua, además de mantenerse informados sobre los lugares seguros habilitados como refugios. EFE

