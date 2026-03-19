Ascienden a 73 los muertos por las recientes lluvias e inundaciones en Kenia

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Nairobi, 19 mar (EFE).- Al menos 73 personas murieron en Kenia por las fuertes lluvias que golpearon recientemente el país, especialmente Nairobi, confirmó este jueves el Ministerio del Interior, al advertir de intensas precipitaciones en gran parte del país hasta el próximo martes.

«Este período de fuertes lluvias coincide con un momento en que muchas familias viajarán y se reunirán para celebrar. Instamos a todos los kenianos a extremar las precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones», subrayó Interior en referencia a la fiesta de Aid Al Fitr, que marca el fin del Ramadán y se celebra este viernes como día feriado en Kenia.

Este aviso -subrayó- se emitió en «un contexto de un período difícil y doloroso para muchas comunidades, con 73 vidas perdidas debido a las recientes inundaciones y 7 personas aún desaparecidas».

Las inundaciones han provocado el desplazamiento de 68.975 personas, mientras «otras 66.568 personas (…) se han visto afectadas, perdiendo seres queridos, hogares y propiedades», indicó la nota oficial.

La situación ha sido especialmente crítica en 21 de los 47 condados del país, incluida Nairobi, donde «las inundaciones también han destruido escuelas, mercados, carreteras e infraestructuras esenciales de agua y electricidad».

Antes las lluvias que se esperan en próximos días, Interior recomendó a los ciudadanos «evitar conducir o caminar por zonas inundadas» y tener «cuidado con las inundaciones repentinas, incluso en zonas donde no haya llovido intensamente».

Según el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, por sus siglas en inglés), las lluvias que provocaron estas inundaciones son parte de una «racha húmeda prolongada» que comenzó a mediados de febrero de 2026 y que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje. EFE

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