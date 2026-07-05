Ascienden a 95 los portugueses muertos en Venezuela por los terremotos

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Lisboa, 5 jul (EFE).- El Gobierno de Portugal confirmó este domingo que el número de ciudadanos portugueses fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 95, entre ellos 17 menores de edad, mientras que otros 58 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que de las 95 víctimas mortales, 82 también tenían nacionalidad venezolana.

El Ejecutivo luso decretó un día de luto nacional para este domingo en homenaje a las víctimas del doble seísmo que sacudió el país latinoamericano.

Los dos temblores, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, han causado, hasta el momento, al menos 2.954 fallecidos y 16.592, según el informe más reciente del Gobierno.

Este doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo y afectó a Caracas y a otros seis estados del norte del país, especialmente La Guaira. EFE

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