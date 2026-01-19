Asesinan a cuatro personas en una nueva masacre en el suroeste de Colombia

Bogotá, 19 ene (EFE).- Cuatro personas fueron asesinadas en una nueva masacre perpetrada por grupos ilegales en una zona rural del municipio de Padilla, situado en el departamento del Cauca (suroeste) de Colombia, informó este lunes el Ejército en un vídeo difundido a través de redes sociales.

«De acuerdo con la información preliminar, este suceso estaría relacionado con confrontaciones entre estructuras delincuenciales asociadas al control territorial para las actividades de microtráfico», apuntó el Ejército en X.

«Este hecho, atribuido a estructuras de Guachené ligadas a la Columna Móvil Dagoberto Ramos, confirma la disputa por el corredor estratégico del norte del Cauca», aseguró el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, quien condenó la que es la sexta masacre de 2026 en Colombia y la segunda en este departamento.

El grupo Dagoberto Ramos forma parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas FARC.

El Ejército, en coordinación con la policía colombiana, permanece en la zona y mantiene operaciones con el objetivo de «contrarrestar el accionar criminal, fortalecer la presencia institucional y preservar la seguridad de la población».

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aún después de la firma de la paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, sigue siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, tienen una fuerte presencia varios bloques de las disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

