Asesinan a dos agentes de tránsito en menos de cinco horas en ciudad costera de Ecuador

Quito, 14 ago (EFE).- Dos agentes de tránsito de Ecuador fueron asesinados a tiros en menos de cinco horas en la ciudad de Manta, ubicada en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la escalada de violencia y criminalidad que atraviesa el país andino.

Según el jefe de la Policía de Manta, Jaime Salgado, las víctimas no fueron elegidas por casualidad. Fueron hechos selectivos que tienen que ver con sucesos violentos ocurridos con anterioridad.

«Las unidades especializadas se encuentran levantando indicios (…) De forma preliminar se trataría de un ajuste de cuentas relacionado con hechos violentos de meses anteriores», detalló en una rueda de prensa.

El primero de los fallecidos estaba conduciendo un vehículo en torno a las 06:00 hora local (11:00 GMT) de este jueves cuando le dispararon al menos 10 veces desde una camioneta.

El segundo fue acribillado en mitad de su jornada laboral a las 11:00 hora local (16:00 GMT). Las víctimas tenían entre 27 y 34 años.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Solo en el distrito de Manta se registraron más de 300 muertes violentas en estos ocho meses. La ciudad se ubica en Manabí, una de las provincias de Ecuador más afectadas por la criminalidad. En julio pasado llegaron a producirse una decena de muertes en menos de 12 horas.

Ecuador vive niveles de violencia sin precedentes, propiciados por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

