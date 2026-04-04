Asesinan a dos mujeres y dos hombres en descampado en el sur de Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 4 abr (EFE).- Al menos dos mujeres y dos hombres fueron asesinados a tiros este sábado en el sur de Guatemala por causas que se encuentran en investigación, según confirmaron los cuerpos de socorro del país centroamericano.

El atentado, perpetrado con arma de fuego, tuvo lugar en el municipio de La Gomera del departamento (provincia) de Escuintla, unos 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo a versiones de los Bomberos Voluntarios, que cubrieron la emergencia.

Los cuerpos de los fallecidos quedaron en un descampado dentro de la comunidad denominada Nuevo Texcuaco, en la municipalidad de La Gomera.

El ataque tiene lugar en medio de las celebraciones de Semana Santa en el país centroamericano, que movilizan a alrededor de 3,5 millones de habitantes.

Las circunstancias del mismo no han sido divulgadas por las autoridades, que se encuentran investigando la escena del crimen.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos a balazos mientras que en 2024 fueron 2.910 los homicidios a tiros.

Durante la presente Semana Santa, los cuerpos de socorro contabilizan otros seis asesinatos en Guatemala, aunque serán las autoridades las que confirmen el recuento final el próximo lunes junto con los accidentes registrados en el feriado. EFE

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