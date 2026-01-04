Asesinan a jefe pandillero que se fugó de una cárcel en Guatemala

afp_tickers

2 minutos

Un líder de la pandilla Barrio 18, que se había fugado de una cárcel en Guatemala hace tres meses junto con otros criminales, fue asesinado a balazos, informó este domingo la policía.

Un total de 20 jefes de esa pandilla escaparon de la prisión Fraijanes II, cerca de Ciudad de Guatemala. La fuga, revelada por las autoridades el 12 de octubre, provocó la remoción de la cúpula de seguridad del país centroamericano y desató una crisis en el país.

El pandillero, identificado como Edwin Gonzales, de 41 años y de origen nicaragüense, fue asesinado de «múltiples disparos de arma de fuego en el rostro», precisó la policía en un comunicado.

Detalló que fue «un ataque directo» en el interior de una vivienda en una aldea del poblado de Villa Canales, cercana al municipio de Fraijanes donde está la prisión de donde escaparon.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13) fueron designadas el año pasado organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump y por el gobierno de Guatemala.

Hasta el momento, solo seis pandilleros han sido recapturados por las autoridades, quienes pidieron apoyo a Estados Unidos. Desde noviembre llegó un grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI al país centroamericano.

El grupo Vulcano fue creado en 2019 durante el primer mandato de Trump (2017-2021) para desmantelar organizaciones criminales trasnacionales, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Ambas pandillas son acusadas de cometer asesinatos por encargo y extorsiones a comerciantes y transportistas, entre otros delitos.

ec/cr