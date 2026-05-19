Asesinan a seis personas en una matanza en el noreste de Colombia

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Bogotá, 19 may (EFE).- Al menos seis personas, una de ellas un líder de una organización campesina, fueron asesinadas este martes en la convulsa región de Catatumbo, cuando viajaban en una camioneta protegida por la Unidad Nacional de Protección (UNP), informó la policía.

El ataque ocurrió en la aldea Oropoma de Ábrego, donde las autoridades encontraron los cuerpos de seis personas, detalló la Policía de Norte de Santander en un comunicado.

«De acuerdo con la información preliminar, las víctimas —cuatro hombres y dos mujeres— se desplazaban por el corredor que comunica a los municipios de Ábrego y Ocaña, cuando fueron atacadas con armas de fuego de largo alcance por sujetos armados», agregó la Policía.

Una de las personas asesinadas es el líder social Freiman David Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), que contaba con protección de la UNP.

El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.

En esta zona del país operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. EFE

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