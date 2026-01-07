Asesinan a tiros a un ciudadano alemán en el departamento colombiano de La Guajira

1 minuto

Bogotá, 6 ene (EFE).- Un ciudadano alemán fue asesinado a tiros este martes en una carretera del departamento colombiano de La Guajira (norte) cuando, al parecer, querían robarle una motocicleta, informaron las autoridades.

El hombre, identificado como Elxnat Leif Lino y oriundo de la ciudad alemana de Darmstadt, fue hallado muerto en una zona rural del municipio de Manaure, según información preliminar de la Policía.

Su cuerpo, hallado en la mañana de este martes, tenía dos heridas de bala en el pecho.

«Se investiga si presuntamente fue por hurtarle la motocicleta (que se cometió el crimen)», recalcó la Policía, que señaló que al parecer a Lino le dispararon por intentar evitar que le robaran el vehículo. EFE

jga/gad