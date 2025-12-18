Asesinan al futbolista Mario Pineida, del Barcelona de Ecuador

El defensa ecuatoriano Mario Pineida, del Barcelona del puerto de Guayaquil, foco de la violencia de bandas del narcotráfico en Ecuador, fue asesinado el miércoles a tiros en un nuevo ataque contra futbolistas, informó la policía local.

En septiembre pasado tres jugadores de la segunda división del fútbol ecuatoriano fueron acribillados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas.

Un mes después, el futbolista local Bryan Angulo, que estaba sin equipo, resultó herido tras ser atacado a tiros.

‘Pitbull’ Pineida, de 33 años, integró la selección ecuatoriana que disputó las eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. También jugó en el Fluminense de Brasil hace tres años.

En el norte de Guayaquil «se registró un hecho violento que dejó como resultado dos personas fallecidas y una persona herida por impacto de proyectil de arma de fuego», señaló la policía a la prensa.

El jugador, quien estaba acompañado de su pareja y su madre, fue atacado cuando se encontraba en una carnicería por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas, según el coronel Edison Palacios, jefe policial de la zona.

Previamente, el Barcelona había indicado por la red social X que fue «notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra».

«Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista», añadió.

El elenco Torero pidió a la afición «elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia».

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó por X que «condena la violencia».

Ecuador afronta una espiral de la violencia narco y cerrará el año con la peor tasa de homicidios de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado.

El fútbol se ha convertido en un deporte de alto riesgo en Ecuador al estar acosado por sicarios y amenazas de amaño de partidos.

Una docena de equipos y la liga profesional de fútbol del país son auspiciados por empresas de apuestas en línea, una práctica común en Latinoamérica.

Un reciente informe de la ONU, que incluye a Ecuador, alerta sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otras disciplinas que son usados para lavar dinero. Además, indica que anualmente se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo.

