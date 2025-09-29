The Swiss voice in the world since 1935
Asesinan en el este de Colombia a excandidato a la alcaldía

2 minutos

Bogotá, 29 sep (EFE).- El comandante del cuerpo de bomberos del municipio colombiano de Arauquita y excandidato a la alcaldía de esa localidad del departamento de Arauca (este) Juan Carlos Agudelo fue asesinado, denunció este lunes el partido Dignidad & Compromiso, al que pertenecía.

«Juan Carlos, quien a su corta edad había ganado ascendiente y liderazgo en el municipio de Arauquita y en el departamento, lo logró gracias a su compromiso con las comunidades y su caracterizada transparencia en la vida pública y profesional», dijo el partido en un comunicado.

La colectividad rechazó «tan execrable crimen» y exigió al Gobierno de Colombia y a los organismos de investigación y de justicia el esclarecimiento de los hechos y un «castigo ejemplar a los autores del asesinato».

Por último, el partido llamó a «actuar unidos para rechazar la violencia y el terrorismo, reclamar la presencia de las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado en todo el territorio, la aplicación de justicia y el respeto de los derechos ciudadanos».

En Arauca, un departamento petrolero ubicado en la frontera con Venezuela, operan grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

La semana pasada, el líder social Yeimar Gamboa Yépez, candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) por el partido de derechas Centro Democrático, fue asesinado a tiros en el municipio de Chigorodó, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó en esa ocasión la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La organización, que alertó que con la muerte de Gamboa la cifra de líderes sociales asesinados este año sube a 149, explicó que el hombre fue atacado durante un tiroteo en el que también resultó herida una joven, mientras paseaban en un barrio de esa población.

Gamboa era reconocido en la región por su labor en procesos de reconciliación y por el acompañamiento a poblaciones vulnerables.

También había ganado protagonismo en la política local a través del CMJ, un mecanismo de participación ciudadana que permite elegir a más de 10.000 jóvenes de entre 14 y 28 años de todo el país para actuar como interlocutores con las administraciones públicas y organizaciones privadas en temas de juventud. EFE

