Asesinato de empresario español en R.Dominicana fue presuntamente organizado por su esposa

2 minutos

Santo Domingo, 13 mar (EFE).- El asesinato del empresario español Antonio Jiménez López, encontrado muerto en el interior de su vehículo en una comunidad rural del noroeste de República Dominicana en septiembre del año pasado fue presuntamente organizado por su esposa con la colaboración de otras dos personas, informó este viernes la Policía Nacional dominicana.

Jiménez López, propietario de viveros en la localidad sevillana de Dos Hermanas, murió a consecuencia de un disparo en la cabeza, y fue hallado en su automóvil el pasado 20 de septiembre de 2025, en la localidad de Damajagua, provincia de Valverde.

Las autoridades dominicanas han detenido a seis personas, entre ellas la esposa del fallecido, la dominicana Patria Eridania Gómez Jiménez, así como a Ángel Simeón Ramírez y Leonardo Cruz, como organizadores del asesinato.

«Los tres habrían financiado y organizado el plan» para acabar con la vida de Jiménez López, indicó la Policía dominicana en un comunicado, que precisó que se trataría de un crimen por encargo.

Leonardo Cruz contactó con Lorenzo Osoria López -también detenido- y le entregó 200.000 pesos dominicanos (unos 2.800 euros) como adelanto para ejecutar el crimen, que se sumarían a otros 200.000 pesos comprometidos que serían entregados una vez hubiese sido asesinado el ciudadano español.

Osoria López contactó a su vez con Julio César López -otro de los detenidos-, quien disparó a la víctima, según indicaron las fuentes oficiales.

Las autoridades del país lograron recuperar el arma del crimen, una pistola de calibre nueve milímetros, que fue hallada en la residencia de un sexto implicado, Jesús Ramiro Fernández, quien también fue arrestado y habría colaborado en la ocultación del arma con la que se cometió el asesinato.

La investigación, realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos, operativos de búsqueda, allanamientos y otras diligencias, indicaron las autoridades. EFE

pma/rao/agf