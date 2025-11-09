Asesinato de líder social en el oeste de Colombia eleva a 163 las víctimas de 2025

2 minutos

Bogotá, 9 nov (EFE).- El líder social y exconcejal Luis Fernando Ocampo Arias fue asesinado en el municipio de Nariño, en el departamento de Antioquia (noroeste), un crimen que eleva a 163 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2025 en Colombia, denunció este domingo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Ocampo, quien había sido concejal por el Partido Conservador durante el periodo 2020-2023, era reconocido por su labor comunitaria y por liderar el gremio de los conductores de chivas o buses escalera en la región.

De acuerdo con el comunicado de Indepaz, el líder social fue atacado por hombres armados en una carretera entre las localidades de Pueblo Nuevo y Puente Linda.

El observatorio también reportó en las últimas horas una masacre en el municipio de El Carmen de Viboral, también en Antioquia, a unos 100 kilómetros de Nariño, donde tres personas —entre ellas el líder juvenil Andrés Giraldo— fueron asesinadas en un ataque armado.

De acuerdo a Indepaz, el ataque fue perpetrado por hombres que irrumpieron en un establecimiento comercial y dispararon de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar. Las otras dos víctimas fueron identificadas como Diosdado Hernández y Édgar Velásquez, de acuerdo con el informe de la entidad.

En la zona hace presencia el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y otras bandas locales que ejercen control territorial y social sobre las comunidades.

Con estos crímenes, Indepaz contabiliza 163 líderes y defensores de derechos humanos asesinados y 69 masacres en lo que va de 2025 en Colombia. EFE

