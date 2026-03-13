Asesor de bloque opositor venezolano denuncia que tribunal le negó solicitud de amnistía

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Caracas, 13 mar (EFE).- Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora de Venezuela y de la líder María Corina Machado, denunció este viernes que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero pasado por considerar que su causa está excluida de la normativa aprobada por el Parlamento.

«Dicho juez, José Antonio Morán, me niega el beneficio constitucional de la amnistía porque considera que me encuentro dentro de los supuestos legales de exclusión de este beneficio, previstos en el artículo 9 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026», indicó Rocha en una publicación en X.

El opositor considera que el juez ha incurrido en un «grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance» de la norma por lo que rechazó este fallo.

Asimismo, dijo que por medio de su abogado ejercerá el recurso de apelación como establece el artículo 12 de la Ley de Amnistía.

«La lucha ciudadana por recuperar nuestros derechos nunca ha sido fácil, ni en el pasado ni el presente, y nuestro empeño por recuperarlos para todos, seguirá hasta el final», subrayó Rocha.

El jueves, el abogado venezolano Omar Mora Tosta dijo que se venció el plazo de 15 días para dar una respuesta sobre la amnistía solicitada para Rocha, quien pasó a un régimen de arresto domiciliario desde el pasado 8 de febrero.

Además, señaló que otros opositores que estaban en la misma causa, como el exdiputado Freddy Superlano, sí recibieron la amnistía por lo que argumentó que esta debe extenderse a todos los acusados.

Según la Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Parlamento, los tribunales tienen 15 días máximo para tomar una decisión sobre la amnistía que soliciten los presos políticos.

Rocha fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

El opositor, detenido en agosto de 2024, fue vinculado con la divulgación en una página web de más del 80 % de las copias de actas electorales de las presidenciales, que el oficialismo tilda de falsas y que la oposición mayoritaria defiende como las pruebas de la reclamada victoria de quien su candidato, Edmundo González Urrutia. EFE

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