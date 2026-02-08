Asfura dice que EE.UU. ve a Honduras como “una gran oportunidad” para consolidar relación

Tegucigalpa, 8 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, calificó este domingo de «satisfactoria» su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y destacó que Washington ve a Honduras como «una gran oportunidad» para consolidar la relación bilateral.

«Fue una plática bien amena y me siento muy satisfecho realmente. Estados Unidos, especialmente el presidente Trump, está viendo a Honduras definitivamente como una gran oportunidad, entre dos países, para estrechar esos lazos que nos unen por más de 196 años, desde 1830», subrayó Asfura a periodistas en Miami, antes de partir hacia Tegucigalpa.

El presidente hondureño solicitó el sábado a Trump la revisión de los aranceles que reducen la competitividad de Honduras frente a vecinos como Guatemala y El Salvador.

Según Asfura, quien recibió el respaldo público de Trump durante la campaña de las elecciones de noviembre pasado, Honduras tiene ya conformadas las comisiones encargadas de negociar la reducción de gravámenes que afectan a su economía, en particular el arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz.

Agregó que las mesas de trabajo se establecerán en territorio hondureño y podrían comenzar «la próxima semana», a falta de coordinar los últimos detalles con la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.

Además, expresó a Trump su preocupación por la actual situación de «desventaja» en la que se encuentra Tegucigalpa en comparación con Guatemala y El Salvador, países centroamericanos que han logrado atraer inversiones que originalmente miraban hacia Honduras, debido a marcos arancelarios más favorables.

Resaltó la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales con Washington para asegurar un espacio sólido en el mercado estadounidense y mundial.

«Necesitamos prosperar y cambiar, reforzar esas relaciones con Estados Unidos para tener esas oportunidades en el mercado mundial, especialmente en el mercado de Estados Unidos. Fue una conversación bien amena, me sentí muy cómodo», enfatizó Asfura, quien apuesta por la empresa privada como motor de empleo.

Precisó que Trump está analizando la posibilidad de designar un embajador de Estados Unidos en Honduras, un cargo vacante desde abril de 2025, cuando concluyó su misión Laura Dogu, quien actualmente se desempeña como encargada de negocios de la embajada estadounidense en Venezuela.

Proyecto ferroviario, inversiones y seguridad

Durante el encuentro, en Mar-a-Lago, Asfura presentó a Trump una propuesta estratégica de infraestructura que incluye la creación de una ruta ferroviaria para conectar diversos puntos de Honduras.

«Le mostré el mapa con la posible ruta del ferrocarril; quedó de revisarlo, estudiarlo y se quedó con el mapa», detalló.

Los mandatarios hablaron sobre inversión extranjera, destacando la necesidad de generar empleo, modernizar el país y ofrecer nuevas oportunidades a la población hondureña, según un comunicado del Ejecutivo.

También dialogaron sobre seguridad, con énfasis en el combate al crimen organizado, el narcotráfico y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de lucha contra la inseguridad.

Además, identificaron sectores estratégicos como inteligencia artificial, tecnología y manufactura, áreas que podrían atraer capital extranjero si se logra mejorar la competitividad de Honduras, precisó el mandatario hondureño.

«Honduras está en un momento de que ya no aguanta más fracasos, necesita respuestas, la gente necesita respuestas para poder resolverle sus problemas, eso estoy bien claro y estoy seguro de que lo podemos hacer con mucho trabajo», acotó Asfura. EFE

