Asfura y Trump abordarán el sábado en Florida temas de migración, narcotráfico y seguridad

Tegucigalpa, 6 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y su homólogo de EE.UU., Donald Trump, mantendrán mañana sábado un encuentro de «alto nivel» en Florida para definir las prioridades bilaterales en materia de migración, comercio, narcotráfico y seguridad, anunció este viernes el Ejecutivo hondureño.

La reunión privada tendrá lugar en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago (Florida) y busca consolidar un primeriálogo directo sobre intereses compartidos, señaló la canciller hondureña, Mireya Agüero, citada en un comunicado gubernamental.

El encuentro estará marcado por la controversia que generó el apoyo público del Trump a la candidatura de Asfura en las pasadas elecciones de noviembre.

Asfura, quien tomó posesión el pasado 27 de enero, será recibido «al más alto nivel» por Trump, en un gesto que, según la jefa de la diplomacia hondureña, ratifica que Estados Unidos es el «primer aliado estratégico» y principal socio comercial del país centroamericano.

Se esperaba esta buena sintonía después de que, pocos días antes de las elecciones de noviembre, Trump hiciera un llamamiento directo a los hondureños para votar por Asfura, del conservador Partido Nacional, diciendo que sería el único candidato con el que tendría relaciones bilaterales fluidas.

«Es el primer diálogo para posicionar los intereses de uno y otro lado», subrayó la canciller en declaraciones al Canal 5, de Tegucigalpa, en las que agregó que ambos presidentes dialogarán sobre migración irregular, lucha contra el narcotráfico, inseguridad, impulso a las exportaciones hondureñas y fortalecimiento del sector manufacturero.

La canciller afirmó, además, que la reunión entre Asfura y Trump representa una oportunidad para «reposicionar» al país centroamericano en el escenario internacional y fortalecer su papel como «puente natural» en el continente.

Antes de su toma de posesión, Asfura se reunió en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, con quien acordó «profundizar» la relación entre ambos países para promover los objetivos comunes de la región, principalmente en cuestiones de seguridad. EFE

