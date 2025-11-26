Aspirante presidencial colombiano se reúne con canciller israelí y promete retomar lazos

Bogotá, 26 nov (EFE).- El aspirante presidencial colombiano de derechas Abelardo de la Espriella se reunió con el canciller israelí, Gideon Saar, y le expresó la «imperiosa necesidad» de retomar los lazos bilaterales, rotos el año pasado por el presidente Gustavo Petro, a raíz de la ofensiva israelí en Gaza.

«Fue una conversación cordial de más de dos horas, en la que pude exponerle la imperiosa necesidad que tiene Colombia de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Israel», escribió hoy De la Espriella en X, donde no precisó el lugar del encuentro pero sí compartió una fotografía junto a Saar, quien estuvo ayer en Buenos Aires como parte de su gira latinoamericana.

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024 ante la ofensiva de ese país en Gaza. Petro, un acérrimo defensor de la causa palestina, también prohibió el año pasado la venta de carbón a Israel, alegando que se usaba para matar a niños palestinos, y en octubre pasado expulsó a los diplomáticos israelíes que aún permanecían en el país.

De la Espriella, líder del movimiento político de derechas Defensores de la Patria y uno de los mayores opositores a Petro, afirmó que en un eventual gobierno suyo instalará la Embajada de Colombia en Jerusalén, siguiendo los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Una alianza estratégica con el Estado de Israel y con el Gobierno de los Estados Unidos no solo nos hará más fuertes, sino que nos ubicará en el lado correcto de la historia», señaló De la Espriella.

Agregó que «solo estrechando relaciones y aprendiendo de naciones que han enfrentado con éxito al terrorismo —y que han superado desafíos históricos como la diáspora, el holocausto, la aridez de su territorio y los ataques de sus enemigos— podremos encontrar las claves para derrotar nuestros propios males».

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel se reunió el martes en Buenos Aires con el presidente de Argentina, Javier Milei, como parte de su gira latinoamericana que incluye además Paraguay, con una intensa agenda que incluye encuentros políticos, económicos y conmemorativos. EFE

