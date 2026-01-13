Astilleros y sector pesquero piden a la UE que elimine barreras a la transición energética

Bruselas, 13 ene (EFE).- Las organizaciones que representan al sector pesquero, la manufactura marítima y los astilleros europeos acusaron este martes a la Unión Europea de frenar la transición energética y le exigieron acciones inmediatas para eliminar las barreras legislativas existentes.

En una reunión celebrada la víspera con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, los representantes de la economía azul europea «reafirmaron su pleno compromiso con la descarbonización y la sostenibilidad a largo plazo de los sectores de la economía azul y destacaron que el progreso se ve frenado actualmente por las restricciones regulatorias de la UE, el acceso limitado a la financiación y la insuficiente seguridad de la inversión», según un comunicado.

En la cita participaron, entre otros, SEA Europe, Europêche, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pesca (EAPO).

Según esas organizaciones, las normas de la UE que limitan la posibilidad de aumentar el espacio a bordo son incompatibles con sistemas de propulsión modernos y más limpios y con diseños innovadores de buques.

Además, alertaron de que la transición energética no será posible «sin un fuerte apoyo público y señales políticas claras» y pidieron un plan de renovación de la flota, financiación para la retirada de buques obsoletos y la creación de canales de financiación específicos que combinen fondos de la UE y nacionales con garantías públicas para minimizar el riesgo de la inversión privada en los sectores de la acuicultura y la pesca.

Exigieron además un acceso fácil a la financiación de la UE para las inversiones en la transición energética y la modernización de la flota, respaldado por un marco político estable capaz de restablecer la confianza de los inversores y acelerar la implementación. EFE

