Atacante a equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Colombia padecía un trastorno psicótico

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Bogotá, 20 abr (EFE).- El sospechoso del ataque al equipo de producción de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ en un sector del centro de Bogotá padecía de un «trastorno psicótico», revelaron este lunes las autoridades luego de que se conocieran videos con la secuencia de los hechos en el que murieron tres personas, incluido el agresor.

«La principal hipótesis apunta a una confusión de identidad: el agresor, que padecía un trastorno psicótico y antecedentes de esquizofrenia, habría confundido a los trabajadores con el personal de seguridad de un instituto cercano con el que tuvo un altercado el día anterior», explicó este lunes el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

‘Sin senos sí hay paraíso’ es una exitosa serie de televisión que está en su cuarta temporada y está basada en la novela ‘Sin tetas no hay paraíso’, del libretista y exsenador colombiano Gustavo Bolívar, sobre mujeres a las que narcotraficantes les pagan cirugías plásticas para verse más atractivas.

Según las autoridades, el hombre identificado como José Cubillos, no tenía intención de robar ni de irrumpir en el set, sino que su acción estuvo motivada por su estado de «desorganización del pensamiento».

La reconstrucción de los hechos, basada en el análisis de videos de cámaras de seguridad por parte de la Policía, mostró que la primera víctima se encontraba en una calle del barrio Los Laches, recostada contra una reja, cuando Cubillos, lo abordó por la espalda y le causó una herida de gravedad en el cuello con un arma blanca.

El ataque provocó la reacción inmediata de quienes se encontraban en el lugar y ocasionó una riña que terminó con la muerte del agresor y de otro integrante del equipo de producción de la serie.

Tras el ataque, cuatro personas vinculadas a la producción fueron capturadas, pero un juez de control de garantías ordenó su libertad este lunes al considerar que actuaron en legítima defensa frente a la gravedad de la agresión a su compañero.

Gremio pide garantías

La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) expresó su «profundo dolor y consternación» y advirtió que lo ocurrido «no puede ser tratado como un hecho aislado», al tiempo que exigió reforzar los protocolos de seguridad en los rodajes.

Asimismo, el gremio posicionó en redes sociales la tendencia ‘Silencio en el set’, indicando que el ahorro de recursos en la contratación de seguridad privada puede dejar expuestos a actores, extras y técnicos en locaciones exteriores, y reclamando la adopción de protocolos obligatorios por parte de productoras, canales y plataformas.

Por su parte, la productora TIS Studios, a cargo del rodaje, lamentó la muerte de sus colaboradores y aseguró que «los hechos ocurrieron en un área externa al lugar de filmación» y que el agresor «era ajeno a la producción».

El caso también tuvo eco en la clase política, donde el candidato presidencial Roy Barreras, médico de profesión, afirmó que la tragedia «pudo evitarse» y pidió implementar protocolos para el manejo de pacientes con trastornos mentales agresivos.

«Un enfermo mental no se controla con comparendos (sanciones). Debió ser internado para su tratamiento y para proteger el entorno», señaló.

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación y el rodaje permanece suspendido, las autoridades en Bogotá convocaron para este lunes un consejo de seguridad para abordar este hecho que ha causado conmoción en la ciudad. EFE

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