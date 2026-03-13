Ataque a sinagoga en EEUU se investigará como «acto de violencia dirigido» contra comunidad judía

Un hombre de 41 años murió el jueves tras atacar una sinagoga en las afueras de Detroit, en lo que las autoridades estadounidenses investigarán como «un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía» en medio de la alerta por la guerra en Oriente Medio.

El agresor estrelló una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, en el estado de Míchigan, lo que provocó un incendio y desencadenó un fuerte operativo policial.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional identificó al hombre como Ayman Mohamad Ghazali, de origen libanés, quien llegó a Detroit en 2011 con una visa para cónyuges de estadounidenses. En 2016 obtuvo la ciudadanía.

El «personal de seguridad lo vio y se enfrentó con él a tiros», indicó el alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard.

La agente especial a cargo de la oficina del FBI en Detroit, Jennifer Runyan, dijo a periodistas que el ataque se investigará «como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía».

Bouchard también dijo que el atacante parecía estar solo en el vehículo y que perros policías verificaron si la camioneta que usó tenía explosivos.

Agregó que 30 agentes fueron «llevados al hospital por inhalación de humo» tras los esfuerzos de evacuación.

– «Posibilidad lamentable» –

Un miembro de seguridad del templo fue herido por el vehículo y fue trasladado a un hospital, agregó el jefe policial.

«Hemos hablado durante dos semanas sobre la posibilidad lamentable de que esto pasara», afirmó el alguacil Bouchard. «Así que no hubo falta de preparación».

Las fuerzas del orden no han informado de un posible motivo.

Un vecino declaró al periódico Detroit Free Press que Ghazali «perdió recientemente a familiares en un ataque israelí en Líbano».

Una fuente de la comunidad libanesa-estadounidense de Míchigan dijo a CBS News que el ataque ocurrió «unos 10 días antes» y «mató a varios de sus familiares, dejándolo devastado».

En Líbano, las autoridades informaron el jueves que 687 personas han muerto por ataques de Israel, mientras que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que esos bombardeos se estaban «intensificando».

– Seguridad reforzada –

Todas las instalaciones de la colectividad judía de la zona «van a tener mucha presencia adicional (de seguridad) a su alrededor hasta que averigüemos qué pasó», añadió el alguacil Bouchard.

Agentes realizaron el operativo en medio de un aumento de las medidas de seguridad en todo Estados Unidos por la guerra contra Irán, que se ha extendido a todo Oriente Medio.

«Es absolutamente increíble que sucedan cosas así», reaccionó el presidente estadounidense, Donald Trump.

El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, se declaró «conmocionado». «El antisemitismo nunca debe tener permiso para mostrar su rostro repugnante», publicó en la red social X.

La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque.

«La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz», dijo la funcionaria.

La Federación Judía de Detroit indicó que las instituciones judías se encontraban en confinamiento preventivo.

