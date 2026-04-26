Ataque armado deja cinco muertos en provincia ecuatoriana fronteriza con Perú

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Quito, 26 abr (EFE).- Un ataque armado perpetrado la noche del sábado por desconocidos que portaban chalecos y distintivos similares a los de la Policía dejó cinco muertos en la provincia ecuatoriana costera de El Oro, fronteriza con Perú, informaron este domingo medios locales.

El portal Primicias apuntó que, lo que parecía un operativo policial fue en realidad un engaño diseñado por sicarios para cometer una matanza en Puerto Bolívar, localidad de Machala, en El Oro.

El ataque dejó a cinco personas muertas y otras dos heridas, que fueron trasladadas a centros de salud.

Testigos dijeron que cerca de las 20:30 hora local (01:30 GMT) «una camioneta con características similares a las de la Policía Nacional llegó al sitio y de ella se bajaron sujetos con chalecos y distintivos simulando ser uniformados», detalló Primicias.

Los atacantes ingresaron en una vivienda, sacaron a un hombre y lo ejecutaron en la calle a la vista de los vecinos.

Simultáneamente, abrieron fuego dentro del inmueble. Algunas víctimas fallecieron en el lugar, mientras que otras perdieron la vida horas después en distintas casas de salud de Machala, capital de la provincia.

Horas más tarde, la Policía halló el vehículo utilizado por los sicarios, que había sido abandonado e incinerado.

El Oro, una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, estuvo durante la segunda quincena de marzo pasado en toque de queda nocturno, junto a las provincias del Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Desde el 3 al 18 de mayo próximo la medida se repetirá en esas cuatro provincias y en las de Pichincha (cuya capital es Quito), Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas fronterizas con Colombia.

También en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolíívar), y La Troncal (Cañar).

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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