Ataque con explosivos a un aeropuerto en el noreste de Colombia deja tres personas heridas

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Bogotá, 9 jul (EFE).- Un artefacto explosivo lanzado por desconocidos contra el aeropuerto de Tibú, en el departamento colombiano de Norte de Santander (noreste), cerca de la frontera con Venezuela, dejó heridos este jueves a tres miembros del equipo de seguridad y causó daños en las oficinas administrativas de la terminal aérea, informó la Aeronáutica Civil.

Según un comunicado de la Aeronáutica Civil, el explosivo impactó el área donde funcionan las oficinas administrativas del aeropuerto.

Como consecuencia de la detonación, tres integrantes del equipo de seguridad y vigilancia que se encontraban de servicio sufrieron «fuertes traumatismos ocasionados por la onda expansiva» y fueron trasladados a un centro hospitalario local para recibir atención médica.

La entidad señaló que las autoridades técnicas y de seguridad evalúan el alcance de los daños materiales ocasionados por el atentado.

La Aeronáutica Civil informó que trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para asegurar el perímetro del aeropuerto, recopilar pruebas que permitan identificar a los responsables y restablecer plenamente las condiciones de seguridad en la terminal.

El atentado se produjo en medio de la persistente situación de violencia que vive la región del Catatumbo, donde se enfrentan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, y donde en los últimos meses se han registrado numerosos ataques con explosivos y otros hechos violentos. EFE

pc/seo