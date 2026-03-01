Ataques iraníes sobre Israel, incluido Jerusalén, dejan una persona muerta y 121 heridas

3 minutos

Redacción Internacional, 1 mar (EFE).- Los ataques de Irán sobre Israel, como respuesta a los bombardeos coordinados entre Israel y Estados Unidos en la mañana del sábado, han dejado una víctima mortal y 121 heridas según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) y han afectado al menos a Tel Aviv y Jerusalén.

«Los equipos de emergencia fueron desplazados a docenas de escenas en todo Israel a raíz de varios ataques de misiles», informó en su canal de Telegram, donde también reportaron la muerte de una mujer alrededor de los 50 años y las heridas de 121 personas, de las cuales dos están en un condición moderada y 119 con heridas leves.

Previamente, habían reportado que la muerte de esta mujer se dio en un ataque en Tel Aviv, el primero que fue informado por las autoridades israelíes. Las imágenes del lugar del impacto distribuidas por los servicios de emergencias muestran un edificio residencial de cuatro plantas destrozado por el misil, junto a otros de la misma altura con daños.

Este edificio se encuentra cerca de la sede del Ministerio de Defensa en la ciudad, un objetivo que la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber atacado.

El servicio MDA también informó haber registrado varios incidentes en el norte de Israel y en el área de Jerusalén, sin que se hayan identificado víctimas.

Según los datos proporcionados por el MDA, los heridos en Tel Aviv alcanzaron los 28, cosa que implica que los 93 restantes se dieron en otros puntos del país.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado varias olas de ataques «de manera continuada» contra varios objetivos militares de Israel y de Estados Unidos.

Entre estos objetivos israelíes, menciona la base naval en el puerto de Haifa y un fondeadero de barcos de guerra en Haifa, así como la base aérea Ramat David, el complejo militar Beit Shams, un centro industrial en Ishtod y una sede del ministerio de Defensa de Israel en la zona de Hakeryat, en Tel Aviv.

Por su parte, las autoridades israelíes han informado de una nueva oleada de misiles contra la república islámica, concretamente sus conjuntos de misiles y sus sistemas de defensa aérea.

Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque coordinado contra Irán en la mañana del sábado que ha provocado al menos 200 víctimas mortales y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, según el presidente estadounidense Donald Trump, una información no confirmada por las autoridades del país persa.

Irán respondió con ataques contra Israel y contra bases militares estadounidenses en la región y países aliados de la potencia occidental, como Catar o Emiratos Árabes Unidos. EFE

int-mrs/raa