Ataques pakistaníes en Afganistán dejan al menos 10 muertos, según el gobierno talibán

1 minuto

Al menos nueve niños y una mujer murieron la madrugada del martes en ataques pakistaníes en Afganistán, informó el portavoz del gobierno talibán, en un contexto de fuertes tensiones entre estos dos vecinos.

Tras un inusitado enfrentamiento armado en octubre, ambos países acordaron una frágil tregua, cuyos términos no han logrado precisar a pesar de varias rondas de negociaciones, bloqueadas precisamente por cuestiones de seguridad.

«Anoche, alrededor de la medianoche (…) en la provincia de Jost, las fuerzas pakistaníes bombardearon la casa de un civil (…). Nueve niños (cinco niños y cuatro niñas) y una mujer murieron», escribió Zabihullah Mujahid en la red social X.

El funcionario informó de otros ataques en las regiones fronterizas de Kunar y Paktika, que causaron cuatro heridos.

Los hechos se producen además luego de que al menos tres personas murieran el día anterior en un ataque suicida contra el cuartel general de las fuerzas de seguridad pakistaníes en una provincia fronteriza con Afganistán, que no ha sido reivindicado.

El 11 de noviembre, otro ataque frente a un tribunal de Islamabad causó 12 muertos y decenas de heridos. Su autoría fue reclamada por los talibanes paquistaníes, de la misma ideología que los talibanes que retomaron el poder en Afganistán en 2021.

Pakistán acusó entonces a una «célula terrorista» de haber sido «dirigida y guiada en cada etapa por el alto mando con base en Afganistán».

