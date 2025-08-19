The Swiss voice in the world since 1935

Ataques rusos causan cinco muertos civiles en la región de Donesk en las últimas 24 horas

Berlín, 19 ago (EFE).- Los ataques rusos han causado al menos cinco muertos civiles en la región ucraniana de Donesk en las últimas 24 horas, informó la administración militar de la zona a través de Facebook.

Tres personas murieron en Kostianivika, una en Dobropillia y otra en Novodetske, Además, ocho personas resultaron heridas.

Según la misma fuente, el número de víctimas mortales en la región asciende ya a 3.425, además de 7.852 heridos, sin incluir los datos de Mariupol y Vonovaja.

Por otra parte, ataques con drones en la región de Jarkov causaron daños en la infraestructura eléctrica que ocasionó apagones, informaron las autoridades locales a través de Telegram.

Los militares rusos lanzaron también en las últimas 24 horas más de 400 ataques con drones en la región de Zaporiya produciendo daños materiales.

Según el Comando General ucraniano durante el último día se registraron 186 combates en el frente.EFE

