Ataques rusos dejan 14 muertos en Ucrania a plena luz del día

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Un total de 14 personas murieron el viernes en Ucrania por ataques rusos, según informaron las autoridades, en la más reciente de un número cada vez mayor de andanadas a plena luz del día.

Moscú ha estado realizando ataques aéreos contra Ucrania a lo largo de su invasión de más de cuatro años, en su mayoría de noche, pero en las últimas semanas ha intensificado los ataques diurnos.

El ejército ruso utilizó más de 500 drones y decenas de misiles en su escalada del viernes, según la fuerza aérea ucraniana.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de intensificar los ataques antes de la Pascua católica del domingo, «transformando lo que debería haber sido el silencio en el cielo en una escalada».

El ataque mató a una persona y dejó a ocho heridas en la región capital de Kiev, dijo el gobernador regional Mykola Kalashnyk.

Algunos habitantes de la capital se refugiaron en el metro o en sótanos, constataron reporteros de la AFP, pero muchas personas permanecían sentadas en cafés, imperturbables ante los ataques y pese al ulular de las sirenas antiaéreas.

En la región de Kiev, «un dron impactó en un edificio residencial en Obujiv, y otro ataque se produjo entre un jardín de infantes y una escuela en Vyshneve, dañando viviendas», declaró la primera ministra Yulia Svyrydenko.

Tres personas murieron en la región de Sumy (norte), mientras que ataques en la región noroccidental de Yitómir (centro) y en la región central de Dnipropetrovsk causaron la muerte de otras dos, según las autoridades.

Ataques rusos en las regiones de primera línea de Járkov, Donetsk, Jersón y Zaporiyia dejaron ocho muertos, indicaron funcionarios locales.

– ¿Tregua de Pascua? –

Los ataques provocaron cortes de electricidad de emergencia en varias regiones, informó el operador Ukrenergo.

«Así responde Moscú a las propuestas de tregua de Pascua de Ucrania: con ataques brutales», declaró el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga.

Zelenski afirmó a principios de esta semana que estaba dispuesto a una tregua durante las fiestas de Pascua, pero el Kremlin dijo que no había recibido propuestas «claramente formuladas».

Ucrania ha acusado a Rusia de prolongar la guerra para conquistar más territorio y sostiene que Moscú no está interesado en la paz.

Rusia niega que ataca civiles.

Zelenski ha invitado a Kiev a los emisarios estadounidenses para reactivar las conversaciones, sugiriendo que hagan de mediadores entre las partes.

Pero ahora la atención de Washington está centrada en la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán del 28 de febrero.

«La delegación hará todo lo posible, en las condiciones actuales, durante la guerra con Irán, para venir a Kiev», dijo Zelenski a un grupo de periodistas que incluía a la AFP.

«Es una opción alternativa para una reunión trilateral a nivel de los grupos técnicos. El grupo estadounidense puede venir a nuestra casa y después, tras estar con nosotros, dirigirse a Moscú», añadió.

Las conversaciones de los últimos meses entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia no han dado ningún resultado tangible para poner fin a la guerra.

En medio de la guerra en Oriente Medio, Ucrania ha intentado aprovechar su experiencia en repeler drones rusos similares a los que Irán ha estado utilizando en ataques de represalia en varios países del Golfo.

La semana pasada, Zelenski visitó varios países de Oriente Medio y firmó acuerdos de defensa con Catar y Arabia Saudita.

También sugirió que Ucrania podría ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz, cuyo cierre de facto por parte de Irán ha sacudido la economía mundial.

No precisó de qué manera podría contribuir Ucrania, pero mencionó la experiencia de Kiev en restablecer el paso por el mar Negro, que Rusia había bloqueado al inicio de su invasión.

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