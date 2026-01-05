Atentado con bomba contra empleados de una fábrica causa un muerto y 9 heridos en Pakistán

2 minutos

Islamabad, 5 ene (EFE).- Al menos un trabajador murió y otros nueve resultaron heridos este lunes al estallar una bomba al paso del vehículo que los transportaba hacia su lugar de trabajo en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán.

El ataque ocurrió alrededor de las 06:30 hora local (01:30 GMT) en el distrito de Lakki Marwat. Un artefacto explosivo improvisado (IED) detonó en la carretera justo cuando circulaba el transporte de los empleados de la planta «Lucky Cement»,informó a EFE el oficial de policía Aziz Ullah.

La explosión causó la muerte instantánea de uno de los operarios, mientras que los nueve heridos, todos residentes de la zona, fueron trasladados de urgencia a hospitales del distrito vecino de Bannu, donde algunos permanecen en estado crítico.

Aunque las fuerzas de seguridad han lanzado una operación de búsqueda en la zona, hasta el momento ningún grupo ha reclamado la autoría de la acción, si bien el principal grupo talibán paquistaní, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindica con frecuencia atentados similares en esta región.

Según el informe anual publicado esta semana por el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad (CRSS), Pakistán cerró 2025 como el año más violento de la última década, registrando un aumento del 34 % en la violencia general.

El país contabilizó 3.417 muertes violentas en 2025, un salto significativo frente a las 2.555 registradas en 2024.

La provincia de Khyber Pakhtunkhwa, escenario del ataque de hoy, se ha convertido en el epicentro de esta guerra no declarada. Según los datos del CRSS, esta región fronteriza con Afganistán sufrió el 68 % de todas las muertes vinculadas a la violencia en el país, consolidándose junto a la provincia de Baluchistán como las zonas rojas donde se concentra casi la totalidad de la actividad terrorista. EFE

aa-igr/jgv/alf