Atentado con explosivos contra la orquesta Armonía 10 en el norte de Perú

Lima, 19 ene (EFE).- Un atentado con explosivos se registró en la madrugada de este lunes contra la orquesta Armonía 10, de Walther Lozada, en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú, que provocó daños en el autobús del grupo musical aunque sin víctimas, diez meses después de otro ataque que causó la muerte del cantante de una agrupación de cumbia en Lima que también lleva el nombre de Armonía 10.

El grupo Armonía 10, de Walther Lozada, se presentaba en una discoteca ubicada en la exclusiva urbanización El Golf, en la costeña ciudad de Trujillo, cuando unos explosivos detonaron contra el autobús que los esperaba estacionado en los exteriores del local a las 2.30 horas (7:30 GMT) de este lunes, según informaron los medios locales.

La Policía Nacional llegó a la zona para verificar el suceso e iniciar las investigaciones del hecho delictivo, pues en este mismo local hubo otro incidente hace una semana cuando se presentaba la orquesta de salsa Zaperoko, de acuerdo con la agencia estatal Andina.

Los policías han cerrado el tránsito en la zona y la Unidad de Emergencia está a cargo de la investigación tras difundirse las imágenes de las cámaras de seguridad del momento en que estalla un explosivo en una parte externa del ómnibus.

La agrupación publicó un comunicado en el que condena estos actos de violencia y hace «un llamado al gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad» que afecta a diversos sectores en el país.

Armonía 10 confirmó que fue víctima de un atentado en Trujillo, el cual sólo ocasionó daños materiales, «sin registrarse heridos ni víctimas humanas».

En marzo del año pasado, otra agrupación que lleva también el nombre de Armonía 10 sufrió un ataque de presuntos sicarios que dispararon a su bus, cuando se desplazaba entre presentaciones en Lima, y provocaron la muerte de su cantante Paul Flores.

Tanto Trujillo como Lima están bajo estado de emergencia para combatir el crimen organizado, pero los ataques contra orquestas y grupos musicales siguen ocurriendo por la existencia de mafias de extorsión que les exigen el pago de sobornos bajo amenaza de atentar contra ellos.

En octubre también fue tiroteada la agrupación Agua Marina, otra popular banda de cumbia peruana, durante un concierto que realizaban en un recinto de las Fuerzas Armadas en el sur de Lima, lo que dejó varios músicos heridos por impactos de bala. EFE

