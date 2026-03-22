Atlas y Querétaro en ceros

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Guadalajara (México), 21 mar (EFE).- Atlas y Querétaro sellaron un este sábado un encuentro sin goles que poco les cambia el panorama en la duodécima fecha del torneo Clausura mexicano.

Los Zorros del Atlas ocupan el sexto puesto con 18 puntos y Querétaro, con los 2 nuevos puntos que sede en casa, sufre en el penúltimo puesto con 8.

Más tarde Monterrey intentará salir de su mala racha ante el Guadalajara, del argentino Gabriel Milito, que necesita de la victoria para tomar el liderato.

Pumas, del costarricense Keylor Navas, recibirá al América en una de las rivalidades más enconadas del fútbol mexicano, y San Luis recibirá a León, en el que debuta el entrenador argentino Javier Gandolfi.

La duodécima fecha cerrará este domingo con tres juegos.

Pachuca chocará con Toluca, Tigres con Juárez y Santos Laguna, último de la clasificación, recibirá al Puebla. EFE

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