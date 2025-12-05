Atrapan en Ecuador a ‘Bob Marley’, cabecilla criminal considerado «objetivo de alto valor»

Quito, 4 dic (EFE).- Un cabecilla criminal de Ecuador conocido con el apodo de Bob Marley, integrante de la banda Chone Killers, fue detenido este jueves y enviado a la nueva cárcel inaugurada hace unas semanas, con la que el presidente del país, Daniel Noboa, quiere replicar el modelo carcelario acuñado en El Salvador por su homólogo, Nayib Bukele.

La detención fue anunciada por el ministro del Interior, John Reimberg, en un mensaje en la red social X donde señaló, sin precisar su nombre real, que «cayó otro objetivo de alto valor, pieza clave de la estructura de los Chone Killers, responsable de secuestros, extorsiones y asesinatos».

«Fue capturado con armas y varios teléfonos usados para cobrar dinero e infundir terror. A este criminal lo mandamos directo a cantar a la cárcel del Encuentro», dijo Reimberg en referencia a la nueva prisión donde se encuentran los principales líderes criminales del país.

En esa misma prisión se encuentra Julio Alberto Martínez, alias ‘Negro Tulio’, el máximo líder de los Chone Killers, detenido en mayor de 2024 en Panamá y entregado a las autoridades ecuatorianas. Actualmente cumplen varias condenas por varios delitos, la más larga de 34 años de prisión y 8 meses de prisión por terrorismo.

Los Chone Killers son una organización criminal que opera principalmente en el municipio de Durán, situado en el área metropolitana de Guayaquil, donde numerosos inmuebles son utilizados recurrentemente por estas bandas para almacenar grandes cantidades de cocaína antes de ser embarcadas de manera oculta en contenedores con destino a Europa y Norteamérica, principalmente.

Es parte de la guerra de bandas criminales que asoló al país andino desde finales de 2020, cuando un grupo de organizaciones criminales buscó emanciparse de Los Choneros, quienes hasta entonces dominaban la actividad criminal en todo el país.

La Policía Nacional de Ecuador señaló este jueves en un comunicado que logró desarticular una cédula de los Chone Killers responsable presuntamente de al menos 79 asesinatos entre 2023 y 2024 en las provincias costeras de Santa Elena y Guayas, cuya capital es Guayaquil, entre ellos fiscales, policías y funcionarios municipales.

De acuerdo a las investigaciones policiales, «‘Negro Tulio’ habría continuado emitiendo órdenes desde prisión para la ejecución de asesinatos y otros actos violentos, con el fin de expandir el control territorial del grupo».

Por otro lado, la investigación reveló también que «la organización operaba con al menos siete sicarios, empleaba armas de fuego de corto y largo alcance y mantenía una estructura interna diseñada para ejecutar acciones de violencia extrema y terrorismo local».

Ecuador atraviesa la peor crisis de violencia de su historia, con índices de homicidios sin precedentes que tienen al país a la cabeza de Latinoamérica, al proyectarse que cerrará el 2025 con al menos 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. EFE

