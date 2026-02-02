Aumenta a 46 el saldo de muertos por la catástrofe ferroviaria en España

Una persona que había resultado herida en el choque de dos trenes en el sur de España el 18 de enero falleció este viernes en un hospital y con ello el saldo de muertos se elevó a a 46, informaron autoridades regionales.

«Una de las víctimas que estaba hospitalizada ha fallecido», dijo una portavoz de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

El presidente del gobierno regional de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó en la red X que esa región «sigue con el corazón roto…¡Qué tragedia y cuánto dolor!».

El 18 de enero, los tres últimos vagones de un tren descarrilaron e invadieron la vía contigua, por donde venía otro convoy en sentido contrario.

Los dos trenes de alta velocidad, que circulaban a más de 200 km/h, transportaban en conjunto a 480 pasajeros.

Las investigaciones sugieren que el accidente fue provocado por una fisura en uno de los rieles a la altura de una soldadura.

Se trata de una «hipótesis de trabajo» que deberá ser «corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores», concluyó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

