Aumentan a 103 los muertos por las lluvias e inundaciones en Kenia

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Nairobi, 27 mar (EFE).- Al menos 103 personas murieron en Kenia por las lluvias recientes en el país que generaron inundaciones, especialmente en Nairobi, informó este viernes el Servicio Nacional de Policía (NPS) tras nuevas operaciones de búsqueda y rescate.

“Se han registrado 15 fallecimientos adicionales, elevando el total a 103 víctimas mortales a causa de las inundaciones en el país”, indicó la NPS en un comunicado.

Las muertes se registraron en las regiones de Nyanza, Occidental, Valle del Rift, Oriental y Central, mientras que unas 105 familias fueron desplazadas de sus hogares por las inclemencias climáticas, elevando el total a 2.795.

“Los residentes de zonas bajas y propensas a inundaciones deben permanecer especialmente alerta, acatar estrictamente las recomendaciones oficiales y estar preparados para actuar con prontitud, incluyendo la evacuación si fuera necesario”, añadió el documento.

“Estas condiciones no solo interrumpen las actividades cotidianas, sino que también aumentan la probabilidad de accidentes, como los de tráfico. Por lo tanto, se insta a los conductores a extremar la precaución en las carreteras, especialmente durante periodos de visibilidad reducida y condiciones de inundación”, concluyó el comunicado.

En su último boletín de este martes, el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) señala que «se prevé que sigan las lluvias en varias zonas del país, aunque es probable que las precipitaciones disminuyan a medida que avance la semana».

Según el KMD, las lluvias que provocaron estas inundaciones son parte de una «racha húmeda prolongada» que comenzó a mediados de febrero de 2026 y que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje. EFE

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