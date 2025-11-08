Aumentan a 37 los muertos por un corrimiento de tierra tras fuertes lluvias en Kenia

Nairobi, 8 nov (EFE).- El Gobierno de Kenia informó de que aumentó a 37 el número de personas muertas por un corrimiento de tierra provocado por las fuertes lluvias caídas en la noche del pasado 31 de octubre en el condado de Elgeyo Marakwet (oeste), donde 11 personas permanecen desaparecidas y continúan las labores de búsqueda.

Las intensas precipitaciones ocasionaron deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas e inundaciones en varias zonas de este condado, arrastrando escombros hacia aldeas e inundando las zonas bajas del valle de Kerio, así como en el condado vecino de Trans Nzoia.

Según informó en un comunicado la pasada medianoche el portavoz del Ejecutivo keniano, Isaac Mwaura, «hasta la fecha, el número total de muertes confirmadas es de 37», mientras nueve personas afectadas por el derrumbe «siguen hospitalizadas y continúan recibiendo atención médica y apoyo psicosocial».

«Se informa al público de que se espera que continúen las lluvias entre moderadas e intensas en partes del oeste de Kenia, las tierras altas centrales y el Valle del Rift, con un mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos localizados, especialmente en zonas donde los suelos ya están saturados», alertó Mwaura.

Así, las autoridades recomendaron a la población «extremar las precauciones, evitar cruzar zonas inundadas, conducir con cuidado, evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas» y permanecer atentos a los avisos del Departamento Meteorológico keniano.

Mwaura señaló que donaciones y suministros alimentarios han seguido llegando a la población afectada, distribuidos por vecinos y grupos comunitarios.

Este jueves, el Gobierno informó de que, desde el pasado fin de semana, las autoridades han movilizado helicópteros militares y policiales para atender emergencias en la zona del desastre, donde han repartido alimentos y artículos de primera necesidad valorados en 29 millones de chelines kenianos (unos 194.000 euros).

Los deslizamientos de tierra, también conocidos como aludes de lodo, son movimientos rápidos de suelo, rocas y escombros saturados de agua que se desplazan ladera abajo.

En Kenia suelen producirse cuando el suelo se vuelve inestable y no puede soportar su propio peso en laderas empinadas o zonas montañosas, y pueden causar daños importantes a viviendas, carreteras e infraestructuras. EFE

