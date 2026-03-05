Aumentan a tres los muertos por un derrumbe en un edificio en construcción en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 5 mar (EFE).- La cifra de fallecidos por un deslave en un edificio en construcción en Ciudad de Guatemala aumentó este jueves a tres, tras el hallazgo de dos nuevos cuerpos durante la madrugada, informaron los equipos de socorro.

Un portavoz de los Bomberos Municipales, Julio Rodríguez, explicó a periodistas que los cadáveres de dos obreros fueron localizados bajo toneladas de tierra, sumándose a la víctima mortal rescatada el miércoles, cuando ocurrió el incidente.

El socorrista precisó que las labores de búsqueda continúan para localizar a otros dos trabajadores que permanecen desaparecidos, mientras que una persona herida ya fue trasladada a un centro asistencial.

Según Rodríguez, los rescatistas utilizan maquinaria pesada para remover los escombros que sepultaron a los trabajadores en una zona residencial del sur de la capital guatemalteca.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades, que esperan concluir las labores de rescate para ofrecer un informe detallado.

Rodríguez señaló que aún se desconocen las causas técnicas por las que colapsó el talud de tierra donde trabajaba el grupo de seis personas.

Las víctimas se encontraban laborando en la excavación de un sexto sótano del edificio, una profundidad que dificulta las tareas de rescate y requiere el uso de tractores para la estabilización del terreno.

En el lugar se ha instalado una morgue provisional para el traslado de los cuerpos, mientras el Ministerio Público (Fiscalía) realiza las diligencias correspondientes para investigar posibles negligencias laborales.

Este es el segundo incidente de gravedad en el sector de la construcción en lo que va del año. En enero pasado, otros dos albañiles fallecieron soterrados en una obra en el departamento de Quetzaltenango, unos 250 kilómetros al oeste de la capital. EFE

