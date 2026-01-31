Aumentan de 10 a 13 las víctimas en Nueva York por la primera tormenta invernal

2 minutos

Nueva York, 31 ene (EFE).- El número de muertes en Nueva York como consecuencia de la primera tormenta invernal la pasada semana aumentó de a 10 a 13, de acuerdo con un portavoz del Ayuntamiento, pero se desconocen aún más detalles y los nombres de las víctimas, señaló este sábado NBC.

De acuerdo con la cadena, la portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec, dio conocer el viernes por la noche la nueva cifra.

La autopsia revelará la causa de las muertes de estas personas, que fueron halladas todas a la intemperie durante el paso de una de las peores tormentas invernales en los últimos años.

De los primeros diez que confirmó el alcalde, Zohran Mamdani, seis fallecieron por hipotermia y eran conocidos por el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar.

Entre los primeros diez hallados la pasada semana, un hombre fue descubierto bajo una capa de nieve en un banco de un parque en el distrito de Queens y otro a pocos pasos de un hospital en Manhattan, mientras que otro estaba bajo una vía elevada del metro en El Bronx, de acuerdo con NBC.

El hombre de Queens fue hallado el pasado domingo con papeles de alta en su bolsillo del hospital Elmhurst, que pertenece a la red de hospitales públicos, y en el momento en que salió de allí ya se había activado el Código Azul por las bajas temperaturas, según la senadora estatal del distrito, Jessica Ramos.

Bajo ese Código Azul de políticas por condiciones extremas del clima, los pacientes sin hogar no deben volver a la calle.

«Es devastador saber que el gobierno podría haber hecho más y no lo hizo. Hay preguntas reales que exigen respuestas», dijo la legisladora, citada por NBC.

Mamdani ha reconocido que un Código Azul no es suficiente en un frío tan severo y esta semana anunció que reforzaría los protocolos contra el frío para ayudar a que más personas salgan de las calles y mantener informados a los residentes de la ciudad por mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales.EFE

rh/mgr