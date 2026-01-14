Aumentan en un 50 % los nacidos con peso bajo en Gaza respecto a antes de la guerra

Jerusalén, 14 ene (EFE).- Los bebés que presentaron un peso bajo al nacer en Gaza en 2025 aumentaron en un 51 % respecto al año 2022, antes de la ofensiva israelí, según datos ofrecidos a EFE por el Ministerio de Sanidad del enclave, que atribuye esta subida a los problemas de malnutrición que padecieron las mujeres palestinas por el bloqueo israelí a la entrada de comida.

El portavoz de Sanidad, Zaher Al Wahidi, explicó que en 2025 se registraron 4.494 casos de recién nacidos con un peso menor a los 2.500 gramos, frente a los 2.982 contabilizados en 2022.

Según los datos, en 2025 hubo 315 bebés que presentaron malformaciones congénitas, lo que supone un 71 % de aumento frente a los 184 registrados en 2022. Además, el año pasado se contabilizaron 616 mortinatos (muerte fetal a partir de la semana 20 de gestación) frente a los 327 en 2022, un 88 % más.

«Todo esto se debe a varios factores, el primero de ellos la inseguridad alimentaria y la hambruna que se produjo en la Franja de Gaza», explicó Al Wahidi a EFE.

Los habitantes de la Franja padecen desde el comienzo de la ofensiva israelí en octubre de 2023 el bloqueo del acceso de ayuda impuesto por Israel, que llegó a ser total desde marzo hasta mayo de 2025.

En agosto, un organismo avalado por la ONU declaró que el norte de Gaza, donde se ubica su capital, sufría una situación de hambruna.

Según Al Waheidi, el segundo factor que influyó en este aumento de problemas en los embarazos fueron las condiciones de vida de los civiles de Gaza, con cientos de miles viviendo en tiendas de campaña, con falta de higiene personal, agua potable y un sistema de alcantarillado.

«También el impacto de los bombardeos, que han podido ser un facto indirecto que haya contribuido a ello», añadió Al Waheidi en referencia al estrés emocional vivido por las mujeres gazatíes. EFE

