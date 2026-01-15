Aumentan las violaciones a la libertad de prensa e Nicaragua, con 115 en el 2025, dice ONG

Redacción Centroamericana, 15 ene (EFE).- La ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó 115 violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua en el 2025, con un aumento frente a las 81 del año anterior en un «contexto marcado por la reducción significativa de periodistas dentro del país, lo que refuerza la gravedad de estas cifras».

Estas cifras están en un informe anual publicado este jueves por la Fundación, que precisa que las violaciones registradas a lo largo del 2025 incluyeron agresiones verbales, escritas y digitales, las cuales constituyen el 74 % del total; y discursos de estigmatización (13 %) desde instancias oficiales y paraestatales.

También incluyen violencia mediante el uso de la tecnológica digital, que representó el 7 % de los casos; desplazamiento forzado (2 %); uso abusivo del poder estatal (2 %); detenciones arbitrarias (1 %) y agresiones físicas (1 %).

«En el entorno digital, las redes sociales y la página web del medio ‘El 19 Digital’ continuaron siendo utilizadas como espacios de intimidación, amenaza y deslegitimación del trabajo informativo, consolidándose como uno de los principales escenarios de ataque contra la prensa independiente», señala el informe, de 30 páginas.

La FLED dice que en este contexto, «el exilio continuó siendo una de las consecuencias más graves de la persecución contra la prensa independiente» con «al menos 26 periodistas nicaragüenses se vieron obligados a abandonar el país para proteger su vida e integridad» el año pasado.

«En al menos cuatro de estos casos, la Dirección General de Migración y Extranjería negó el ingreso al país a periodistas que regresaban de viajes al exterior, dejándolos en condición de apatridia de facto», asegura la ONG.

Agrega que la cifra acumulada de periodistas nicaragüenses en el exilio asciende ya «a 309 personas, entre directores, redactores, editores, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación», desde que estalló la crisis sociopolítica en el 2018.

La ONG nicaragüense con sede en Costa Rica, destaca que la disminución de las fuentes de cooperación colocó a numerosos periodistas en la necesidad de complementar el ejercicio informativo con otras actividades laborales, con efectos directos en la salud por el exceso de trabajo. EFE

