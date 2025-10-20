Ausencia de daños del terremoto de magnitud 5 que sacudió parte de la República Dominicana

1 minuto

Santo Domingo, 20 oct (EFE).- El presidente, Luis Abinader, anunció esta tarde que «hasta la fecha no se ha reportado ningún daño» en el país a causa del terremoto de magnitud 5 que sacudió este lunes parte del territorio dominicano.

El movimiento se produjo a las 3:13 hora local a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó en la provincia San José de Ocoa, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, indicó el informe preliminar del Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD).

El temblor se sintió fuerte en varios puntos del país, incluida la capital, según reportes de usuarios de las redes sociales, incluso algunos empleados abandonaron sus puestos de trabajo.

Después del sismo se han producido movimientos de menor intensidad, que no se han sentido, en las provincias de San José de Ocoa y Azua, según informó el CNS. EFE

pma