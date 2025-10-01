Australia lanza plan de depósitos para primeros compradores de vivienda en medio de crisis

2 minutos

Sídney (Australia), 1 oct (EFE).- El Gobierno australiano puso en marcha este miércoles un plan que permite a todos los compradores de primera vivienda acceder al mercado inmobiliario con un depósito equivalente al 5 % del valor de la propiedad, una de sus principales promesas electorales, aunque expertos alertan de que la medida puede exacerbar la presión sobre el mercado.

Conocido como ‘Plan de Depósitos para Primeros Compradores de Vivienda’, este esquema permite que el Gobierno respalde el resto del depósito, generalmente hasta el 20 % del valor de la propiedad, evitando que el comprador tenga que pagar un costoso seguro hipotecario si no dispone de fondos suficientes.

El programa, que no cuenta con límites de ingresos ni cupos, es accesible para todos los primeros compradores y, según estimaciones oficiales, aquellos que accedan al esquema durante su primer año podrían ahorrar en conjunto alrededor de 1.500 millones de dólares australianos (unos 960 millones de dólares estadounidenses) en seguros hipotecarios.

La medida se enmarca dentro de la crisis de vivienda cada vez más grave que afronta la nación oceánica, caracterizada por precios extremadamente altos, escasa oferta de inmuebles, altos costes de construcción y creciente demanda.

Por su parte, la Asociación de Agentes de Compradores Inmobiliarios (REBAA, por sus siglas en inglés) advirtió que la medida ya ha disparado los precios.

«Propiedades que se vendían por 750.000 dólares el mes pasado ahora se están vendiendo cerca de los 800.000», señaló la presidenta de la entidad, Melinda Jennison, en un comunicado, donde subrayó que algunos compradores entraron en pánico y adquirieron viviendas sin verlas o pagando por encima de su valor.

El valor de las viviendas en Australia volvió a subir en septiembre y algunos expertos achacan esta subida al nuevo plan gubernamental, que podría también impulsar aún más los precios en los próximos meses.

Según la firma de investigación inmobiliaria CoreLogic, los valores nacionales de las viviendas crecieron un 0,8 % el pasado septiembre, el mayor incremento mensual desde octubre de 2023, lo que marca su octava subida consecutiva.

En el trimestre de septiembre, el valor de las propiedades subió un 2,2 %, lo que se traduce en un incremento promedio de 18.215 dólares australianos (unos 11.300 euros) por vivienda. El valor medio nacional de una vivienda se sitúa ahora en 857.280 dólares australianos (unos 532.000 euros). EFE

emg/nc/rrt