Australia promete erradicar el odio mientras llora a la víctima más joven del ataque de Sídney

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, prometió este jueves tomar medidas drásticas contra el extremismo, mientras el país despedía a Matilda, quien a sus 10 años fue la víctima más joven del atentado antisemita de Sídney.

Un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de abrir fuego el domingo por la tarde durante la festividad judía de Janucá en la popular playa de Bondi, en un ataque que dejó 15 muertos y decenas de heridos.

Según las autoridades, la agresión estuvo motivada por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico.

Albanese prometió este jueves en una rueda de prensa una ofensiva generalizada para erradicar «el mal del antisemitismo».

«Los australianos están conmocionados y furiosos. Yo estoy furioso. Está claro que tenemos que hacer más para combatir este malvado flagelo, mucho más», dijo.

Esto incluye nuevas facultades para perseguir a los predicadores extremistas y denegar o cancelar los visados de quienes propaguen «el odio y la división», añadió.

Según la cadena pública australiana ABC, Naveed Akram, de 24 años, era seguidor de un predicador proyihadista residente en Sídney.

Australia desarrollará, además, un sistema para incluir en una lista a las organizaciones cuyos líderes participen en discursos de odio, afirmó el primer ministro.

También la «difamación grave» basada en el origen étnico o la defensa de la supremacía racial se convertirá en un delito federal.

Mientras Albanese hablaba, familiares y allegados se reunieron para asistir al funeral de Matilda, la víctima más joven asesinada en el ataque.

«Matilda es nuestro pequeño rayo de sol», dijo el rabino que oficiaba el servicio, leyendo un mensaje de su escuela.

«Es realmente la niña más amable, cariñosa y compasiva, que alegraba el día a todo el mundo con su sonrisa radiante y su risa contagiosa», contó.

– «Es una pesadilla» –

Los dolientes, vestidos de negro, llevaban ramos de lirios mientras entraban en el funeral de la menor en la Chevra Kadisha de Sídney, una sociedad judía responsable de los ritos funerarios tradicionales.

Otros llevaban globos con imágenes de abejas, en referencia al apodo de la niña, «Matilda Bee».

Fotos tomadas horas antes de los primeros disparos muestran a Matilda acariciando animales en un zoológico interactivo y sonriendo después de que le pintaran la cara.

La familia de la menor, que ha pedido a la prensa que no publique su apellido, abandonó Ucrania para instalarse en Australia antes de la invasión rusa.

«No podía imaginar que perdería a mi hija aquí. Es una pesadilla», dijo la madre, Valentyna, a periodistas antes del funeral.

«Se queda aquí y aquí, y no puedo sacarla», aseguró, señalando su cabeza y su corazón.

El padre, Michael, dijo que eligieron el nombre de la niña en homenaje a Australia, donde la querida canción popular «Waltzing Matilda» se canta como himno nacional no oficial.

«Vinimos desde Ucrania y Matilda fue nuestra primera hija aquí en Australia», contó a principios de esta semana. «Pensé que Matilda era el nombre más australiano que podía existir. Así que recuerden, recuerden su nombre».

– Ideología extremista –

El mayor de los atacantes, Sajid de 50 años, murió en un tiroteo con la policía, pero su hijo, Naveed de 24 años, sobrevivió.

Según reportes, el joven, un albañil desempleado, fue acusado el miércoles de 15 cargos de homicidio, de cometer un «acto de terrorismo» y de decenas de otros delitos graves.

La policía australiana investiga si ambos se reunieron con extremistas islamistas durante una visita a Filipinas semanas antes del tiroteo.

Personal del hotel donde se alojaron en Davao, en la isla sureña de Mindanao, dijo que los dos salieron poco de su habitación.

«No eran accesibles como otros extranjeros», aseguró a la AFP la recepcionista nocturna del hotel, Angelica Ytang, de 20 años. «Otros extranjeros hablan conmigo, pero ellos no».

El gobierno filipino aseguró que no hay evidencia de que el país sea usado para «entrenamiento de terroristas».

El ataque también reavivó acusaciones de que Australia ha retrasado la lucha contra el antisemitismo.

«Nos encontramos en un momento muy importante», señaló este jueves Jillian Segal, enviada del gobierno para esos temas. «No solo para nuestra comunidad, sino para la lucha contra el antisemitismo en todo el mundo».

En medio del duelo, los líderes australianos acordaron endurecer las leyes que permitieron a Sajid Akram poseer seis armas.

El ataque de Bondi Beach es el tiroteo masivo más mortífero en el país oceánico desde que 35 personas murieron en la masacre de Port Arthur en 1996.

