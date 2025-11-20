Austria ve «alcanzable» un buen resultado en la COP30

2 minutos

Viena, 20 nov (EFE).- Austria ve posible que en la COP30 se logre un «buen resultado» para la lucha contra el cambio climático, con medidas para avanzar más en la reducción de emisiones de efecto invernadero, aunque admite que aún queda «mucho trabajo» por hacer y estima posible un aplazamiento del final de la conferencia que se celebra en Belém (Brasil).

Así lo explicó este jueves en Belém el jefe de la delegación austríaca y ministro de Medio Ambiente, el conservador Norbert Totschnig, tras elogiar a la presidencia brasileña de la COP30 por su «gran capacidad y su firme compromiso con el éxito».

En declaraciones a la prensa citadas por la agencia austríaca APA, Totschnig destacó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa activamente de forma «hábil» en las negociaciones y también intenta persuadir a los países más escépticos para que se comprometan con mayores medidas de protección climática.

Opinó que el equipo brasileño está dando un fuerte impulso a las negociaciones y consideró «alcanzable» un resultado satisfactorio.

«Lula no querrá concluir esta COP sin un éxito», afirmó el político austríaco antes de partir de regreso a su país debido a compromisos ineludibles, dejando al resto de la delegación encargada de representar a la república alpina.

Eso sí, admitió que «aún queda mucho trabajo por hacer» y no descartó una prórroga del final de la conferencia, que en principio está previsto para este viernes,

La publicación del borrador revisado del texto final, que se esperaba para la mañana del miércoles, probablemente tardará aún «unas horas más», señaló.

Según Totschnig, el documento final del foro deberá tener un lenguaje claro para mantener el objetivo de 1,5 grados acordado en París hace diez años.

Ello incluiría la propuesta de establecer nuevos objetivos climáticos nacionales anualmente, en lugar de hacerlo cada cinco años, entre otras medidas, explicó.

«La COP solo tendrá éxito si logra un buen resultado en la reducción de emisiones», insistió el político conservador.

Con respecto a eventuales aumentos de la financiación para proyectos vinculados a la crisis climática, reiteró el rechazo de Viena a dedicar más gastos a esos objetivos debido a las severas medidas de austeridad que debe aplicar para reducir el déficit presupuestario nacional.

«Tenemos que recortar gastos a nivel nacional. No estamos en condiciones de asumir nuevos compromisos», declaró. EFE

