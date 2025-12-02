Autores italianos piden excluir a una editorial «fascista» de la Feria del Libro de Roma

Roma, 2 dic (EFE).- Más de ochenta escritores de Italia han solicitado la retirada de la editorial ‘Passaggio al Bosco’ de la Feria del Libro de Roma, que comienza este jueves, al asegurar que sus obras promueven «experiencias y figuras nazifascistas».

En una carta abierta difundida este martes, más de 80 escritores y editoriales invitados a la Feria denuncian que el catálogo de ‘Passaggio al Bosco’ «se basa en gran medida en la exaltación de experiencias y figuras del panteón nazifascista y antisemita».

Entre los firmantes destacan autores como el popular historiador Alessandro Barbero, el escritor Antonio Scurati, padre de una exitosa serie de libros sobre el dictador Benito Mussolini; o Zerocalcare, el autor de cómics más famoso del país, entre otros.

En concreto, critican que la Asociación Italiana de Editoriales (AIE), que organiza la Feria, permita la presencia de contenidos que contravienen los valores democráticos y el propio reglamento.

La editorial cuestionada cuenta en su catálogo con numerosos títulos sobre los totalitarismos europeos del siglo XX o sobre figuras como León Degrelle, neofascista belga que combatió en la II Guerra Mundial con la ‘Waffen SS’, entre otros.

Los autores sostienen en el manifiesto que estas obras representan «un proyecto apologético que retrata la era del fascismo europeo, incluso en sus aspectos más violentos, persecutorios y sangrientos, como una experiencia heroica digna de un servicio ejemplar».

‘Passaggio al Bosco’, fundada en 2017 en Florencia (centro de Italia) por la asociación ultraderechista Casaggi, se define en su portal de internet como «una casa editorial libre y militante» ajena a los «dogmas del mercado». EFE

