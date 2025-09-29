Autoridad Palestina agradece los esfuerzos «sinceros» de Trump para la paz en Gaza

2 minutos

Redacción Internacional, 30 sep (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna las partes de Cisjordania no ocupadas por Israel, acogió este martes el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza y reconoció sus «sinceros y decididos esfuerzos» para terminar la guerra de Israel en el enclave.

«El Estado de Palestina afirma su disposición a involucrarse positivamente y constructivamente con Estados Unidos y todas las partes para alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad para los pueblos de la región», aseguró la ANP en un comunicado publicado en la agencia de noticias Wafa.

La Autoridad Palestina también recordó su compromiso con un acuerdo que asegure el envío de ayuda humanitaria a Gaza, la liberación de prisioneros y rehenes, la prohibición de anexiones de territorios palestinos, el cese del desplazamiento forzado de palestinos y la retirada completa de Israel.

Según el plan de paz presentado este lunes por Trump, la ANP administraría Gaza después de que un comité tecnocrático presidido por el propio presidente estadounidense liderara la transición más inmediata.

Posteriormente, conforme avanzara la reconstrucción del enclave y se cumplieran reformas en la Autoridad Palestina, se abriría la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.

En el comunicado, la ANP reafirmó su deseo de un Estado palestino «moderno, democrático y no militarizado comprometido con el pluralismo y la transferencia de poder pacífica» y también su compromiso de convocar elecciones presidenciales y parlamentarias al año de que se termine la guerra.

La hoja de ruta de Trump, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prevé un alto el fuego inmediato, la retirada progresiva de las tropas de Israel, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales, supervisado por una “Junta de la Paz” presidida por Trump y en la que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair. EFE

int-mrs/jrh