Autoridad Palestina celebra esfuerzos de Trump para implementar segunda fase plan en Gaza

Jerusalén, 14 ene (EFE).- El vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Hussein Al Sheikh, que gobierna en partes limitadas de Cisjordania, celebró este miércoles los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, y de los mediadores -Egipto, Catar y Turquía- para avanzar en la implementación de la segunda fase del acuerdo del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Al Sheikh, en un comunicado difundido por la agencia de noticias palestina Wafa, también se mostró satisfecho con el hecho de que también se esté avanzando en la creación del comité palestino de tecnócratas que administrará Gaza en esta segunda fase del plan, tal y como recoge el texto.

Fuentes egipcias y palestinas informaron este miércoles a EFE, que las facciones palestinas, entre ellas Hamás, reunidas hoy en El Cairo, habrían ya acordado los nombres del jefe y los componentes de este comité.

Se espera que este nuevo órgano esté compuesto por 18 miembros, todos residentes en Gaza y «sin afiliación política ni ideológica a ninguna facción de la resistencia».

El pasado mes de octubre Trump impulsó su acuerdo «de paz» para Gaza de 20 puntos y desde entonces solo se ha aplicado la primera fase en la que Israel y Hamás intercambiaron rehenes (vivos y muertos) por presos palestinos.

En la Franja solo queda el cuerpo de un rehén israelí que el grupo islamista dice tener dificultades para hallar ante las toneladas de escombros que asolan el enclave sumado a la falta de maquinaria pesada.

Israel hasta ahora había condicionado la negociación de la segunda fase de este acuerdo, en el que también se recoge la retirada total de sus tropas, el desarme de Hamás y la reconstrucción de la Franja, a la entrega de este cuerpo. EFE

