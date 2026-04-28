Autoridades alemanas investigan posible caso de espionaje de transportes militares

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Berlín, 28 abr (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, confirmó este martes que las autoridades están investigando un posible caso de espionaje dirigido contra transportes militares y envíos de material bélico a Ucrania en la estación de trenes de Minden (centro de Alemania).

«Creo que no es un secreto que los servicios rusos prestan atención a lo que hace la Bundeswehr (fuerzas armadas alemanas) y lo que hacemos con nuestros socios para apoyar a Ucrania», dijo Pistorius en Berlín, en declaraciones realizadas tras una mesa redonda sobre la cooperación con la industria militar ucraniana.

Pistorius admitió que no conoce todavía en profundidad las circunstancias del caso que trascendió hoy, pero señaló que, de confirmarse las sospechas de que se trata de espionaje por parte de Moscú, no sería una «sorpresa».

«Las investigaciones están en marcha, pero no estoy sorprendido», subrayó y explicó que debido a este tipo de riesgo se trata de mantener en secreto el carácter de los transportes militares.

«También por eso damos cada vez menos detalles de lo que suministramos (a Ucrania) para no ponérselo innecesariamente fácil» (a los rusos), afirmó Pistorius.

Las cadenas públicas WDR y NDR informaron este martes de que la policía ha registrado la vivienda de un ciudadano lituano en Detmold (oeste), sospechoso de haber actuado como espía, posiblemente para Rusia, con el objetivo de cometer sabotaje, según fuentes de la fiscalía.

El registro se produjo después de que encontrase una cámara de vídeo instalada en la estación de trenes de Minden, empleado tanto por el Ejército alemán como por el británico y considerado un nodo importante para la protección del flanco este de la OTAN.

Según fuentes de la investigación citadas por estos medios, se conjetura que el objetivo del dispositivo era registrar los movimientos de los transportes militares, incluidos los trenes que mueven material bélico a Ucrania, posiblemente con el objetivo de organizar actos de sabotaje.

La cámara fue descubierta a finales de septiembre del año pasado, estaba instalada sobre un poste de cinco metros de altura y estaba camuflada con una pegatina como si fuese propiedad de la empresa ferroviaria Deutsche Bahn (DB).

El dispositivo, que se abastecía gracias a un panel solar, estaba dotado de una tarjeta de teléfono móvil extranjera que le permitía transmitir vídeo en directo y contaba con un modo de visión nocturno. En su memoria se encontraban imágenes de trenes estacionados. EFE

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