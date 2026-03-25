Autoridades colombianas investigan como feminicidio el asesinato de tres mujeres en Bogotá

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Bogotá, 24 mar (EFE).- Tres mujeres fueron asesinadas este martes en un populoso sector del sur de Bogotá, crimen que las autoridades investigan como un triple feminicidio, según el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que el caso enluta «no solo a una familia, sino a toda una ciudad».

Según información preliminar citada por el mandatario, un hombre asesinó a su pareja y a las dos hijas de esta, de 20 y 17 años, en un hecho ocurrido en el barrio de Bosa.

Las autoridades fueron alertadas de lo sucedido por un familiar de las víctimas a través de la línea de emergencias 123, y al llegar a la vivienda la Policía encontró los cuerpos sin vida de las tres mujeres, así como el presunto asesino, quien fue capturado y trasladado a un centro médico porque presentaba signos de envenenamiento.

El alcalde Galán expresó, además, su solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguró que su administración trabaja de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido y garantizar que el responsable responda ante la Justicia.

«Casos como este no solo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país», agregó Galán.

En Colombia, la violencia de género mantiene niveles preocupantes, con al menos 123 feminicidios registrados entre enero y abril de 2025, según los datos disponibles de la Defensoría del Pueblo, y cerca de 198 casos reportados en 2024, la mayoría cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. EFE

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