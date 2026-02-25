Autoridades colombianas refuerzan garantías electorales tras denuncias de fraude de Petro

Bogotá, 25 feb (EFE).- A once días de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo, autoridades electorales y organismos de control colombianos se reunieron este miércoles para evaluar posibles riesgos en el proceso tras las denuncias de supuesto fraude electoral reiteradas en las últimas semanas por el presidente Gustavo Petro.

El procurador general, Gregorio Eljach, encabezó la reunión junto con los ministros de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y del Interior, Armando Benedetti; el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.

«Estas reuniones afortunadamente han resultado armónicas, provechosas, se ha avanzado en el conocimiento de la realidad material ante posibles riesgos extremos en lo electoral porque estamos examinando el camino hacia las elecciones del 8 de marzo y la del 31 de mayo», dijo el procurador.

El encuentro se produjo en medio de la controversia generada por las afirmaciones del jefe de Estado, quien insiste en que «existen pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia» y ha cuestionado el sistema de preconteo operado por la firma privada ASD, filial de Thomas Greg & Sons, una compañía contratista del Estado encargada también de la producción de pasaportes y con la que el mandatario está enfrentado.

Petro ha pedido además acceso pleno al código fuente del software electoral para su auditoría independiente.

«Unificar el lenguaje» y no deslegitimar el proceso

Eljach incidió en la necesidad de que las entidades hablen con claridad y de forma coherente sobre etapas como el preconteo y los formularios E-14, en los que los jurados registran los resultados de cada mesa, procedimientos que han sido cuestionados en el debate público reciente.

«No minimicemos cada uno de los pasos», afirmó el procurador, quien anunció que las entidades coordinarán mejor su análisis de riesgos electorales para entregar información conjunta.

El contralor Rodríguez, por su parte, señaló que es «válido» que existan inquietudes sobre el proceso, pero advirtió que es distinto expresar dudas técnicas a «deslegitimar» las elecciones con señalamientos de mala fe.

En ese sentido, defendió la solidez institucional y la independencia de la autoridad electoral.

«Gobierno no compite»

El ministro del Interior, Armando Benedetti, subrayó que el Ejecutivo no compite en estas elecciones y que su papel es ofrecer garantías.

Benedetti destacó que se han dispuesto cerca de 500 vehículos blindados de protección para 64 candidatos presidenciales y más de 370 aspirantes al Congreso, así como cerca de 60 candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

En cuanto a la logística electoral, el registrador informó que no está previsto el traslado de puestos de votación por razones de orden público, aunque sí se han hecho reubicaciones puntuales por causas climáticas en departamentos como Córdoba (noroeste) donde se registran inundaciones desde finales de enero. EFE

