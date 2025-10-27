Autoridades confirman dos muertes por aparente suicidio en parque de Disney en Florida

2 minutos

Miami (EE.UU.), 27 oct (EFE).- Las autoridades forenses de EE.UU. confirmaron este lunes el suicidio de dos personas, con antecedentes de problemas mentales, en dos hechos aislados en el parque de Disney World en Orlando, Florida, en casos aislados.

La Oficina del Forense del Condado de Orange (OCSO, en inglés) informó a EFE que Summer Equitz, de 31 años, fue hallada muerta el pasado 14 de octubre en el Disney’s Contemporary Resort, cerca del parque Magic Kingdom.

La causa de su muerte «parece ser un suicidio», tras saltar desde el piso 12, informó la Oficina del Médico Forense (MEO, en inglés).

Equitz, quien padecía de trastornos mentales y depresión, había sido reportada como desaparecida en Illinois y «había expresado ideas suicidas antes de desaparecer», detallaron las autoridades.

La MEO informó también que el pasado 23 de octubre, Matthew Cohn, de 28 años, fue encontrado por un transeúnte en un sendero del mismo hotel, «con la sospecha de haber saltado desde su habitación».

Los padres del fallecido revelaron que su hijo tenía antecedentes de consumo de alcohol y padecía problemas mentales, según las autoridades.

Los familiares, detallaron las fuentes, indicaron además que recientemente su hijo había intentado comprar un arma con la intención de suicidarse.

En otro incidente, ocurrido el 21 de octubre, Keith Patterson, de 60 años, sufrió un episodio médico en el Fort Wilderness Resort & Campground del parque temático, y murió en un hospital local.

Con antecedentes de hipertensión y enfermedad hepática terminal, el hombre fue encontrado «inconsciente en la cama» por su esposa.

Las autoridades declararon que no hay signos de algún crimen «ni consumo de drogas en la escena» y señalaron a EFE que «esta muerte ocurrió en el hospital, no en el parque, como otros han reportado erróneamente».

Las autoridades estadounidenses recuerdan que ante crisis o pensamientos suicidas se puede buscar apoyo inmediato llamando al 988.

bec/ims/nvm