Autoridades de Costa Rica detienen a pareja vinculada con el cartel de Sinaloa y las FARC

3 minutos

San José, 13 mar (EFE).- Las autoridades de Costa Rica anunciaron este viernes la detención de una pareja requerida para extradición por narcotráfico en Estados Unidos y que estaría vinculada con el Cartel de Sinaloa en México y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público indicaron en sus informes que los detenidos son una mujer costarricense de apellidos Gómez Parra, de 39 años, y un colombiano nacionalizado costarricense, de 50, identificado como de apellido Viveros Viveros, quienes cuentan con una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona.

«De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, Viveros figura como uno de los presuntos líderes de una organización que operaba entre Colombia, Panamá, Costa Rica y México, la cual utilizaba infraestructura sofisticada para fabricar, adquirir, almacenar y transportar cocaína hacia territorio estadounidense», indicaron las autoridades de Costa Rica.

En el caso de Gómez, las autoridades señalan que «presuntamente facilitaba entregas de cocaína desde Costa Rica para su posterior distribución en Estados Unidos».

Durante las acciones realizadas por la Policía de Control de Drogas (PCD), La Fuerza Pública, la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Fiscalía, en coordinación con la DEA de los Estados Unidos, en la localidad de Escazú (centro) y en Paso Canoas (frontera con Panamá) se arrestaron a los sospechosos.

Ellos son señalados de exportar grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica entre noviembre de 2023 y octubre de 2025.

Tras su detención, ambos quedaron a la orden de las autoridades judiciales costarricenses, como parte del proceso correspondiente para determinar su detención provisional y eventual extradición hacia Estados Unidos, cuando se completen los requisitos.

Gómez sería la primera mujer en Costa Rica sometida a un proceso de extradición por delitos de tráfico internacional de drogas.

El Congreso de Costa Rica aprobó en mayo de 2025 una reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses, pero únicamente para delitos de narcotráfico y terrorismo.

Desde entonces las autoridades han detenido a cerca de una veintena de costarricenses pedidos en extradición, principalmente por Estados Unidos, pero aún no se ha concretado la primera.

La extradición que estaría más próxima a concretarse es la del exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y su aparente socio, Edwin López, requeridos por EE.UU. por narcotráfico y cuyo trámite está en etapas finales. EFE

mjb/dmm/rao/sbb